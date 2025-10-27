شاهد .. ملوك على الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير، العالم على موعد مع افتتاح المتحف المصري الكبير بعد 5 أيام، والمقرر انطلاق حفل الافتتاح في 1 نوفمبر المقبل ، ليظهر قيمة الحضارية المصرية القديمة ممزوجة بـ الحداثة والتكنولوجيا، ينتظره ملايين السائحين حول العالم في انتظار إشارة الاحتفال.

المتحف المصري الكبير



وفي جولة لـ"صدى البلد"، داخل أعظم صرح متحفي في العالم "المتحف المصري الكبير"، نرصد أبرز القطع الأثرية الثقلية المطلة على الدرج العظيم.

ويقع المتحف المصري الكبير على مساحة 490 ألف متر مربع،يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية،ويوجد به 12 قاعة عرض رئيسية ،بالإضافة إلى متحف الطفل ومتحف الملك خوفو .

من جانبه أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لافتتاح المتحف المصرى الكبير، وسيكون الحفل فى صورة مشرفة.



وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تشكيل لجنة تضم كل الوزارات والجهات المعنية والمحافظة لدراسة تلك الفرص الاستثمارية من كل الجهات المعنية ووضع خطة لطرحها على المستثمرين.

أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن تصميم وإصدار العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير جاء بالتعاون المشترك بين وزارة المالية وإدارة المتحف، وبمشاركة أساتذة متخصصين في علوم المصريات، لضمان خروج العملة في أبهى صورة تليق بقيمة الحدث التاريخي.

وأوضح شريف حازم أنه تم انتقاء أعظم القطع الأثرية لتكون رموزًا على العملات الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 6 فئات من العملات التذكارية، وهي 1 جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، و100 جنيه، وكل فئة تحمل رمزًا خاصًا وقطعة أثرية مميزة من مقتنيات المتحف المصري الكبير، منها تمثال رمسيس الثاني، المسلة المعلقة، ومركبات الشمس.