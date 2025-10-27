حسام نجم يطالب بمد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 3 أيام للاحتفاء بعظمة الحدث

دعا حسام نجم، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، إلى تخصيص ثلاثة أيام إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن يومًا واحدًا لا يكفي للاحتفاء بهذا الحدث التاريخي الذي يجسد مجد مصر وحضارتها.

وأوضح نجم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا الافتتاح يمثل لحظة فخر لكل المصريين، قائلًا: “المفروض تكون الإجازة 3 أيام علشان نقدر نحضر ونستمتع، لأن الحدث لا يتكرر كثيرًا في التاريخ.”

وأشار إلى أهمية مشاركة الأجيال الجديدة في هذا الإنجاز، مقترحًا أن تقوم المدارس بعرض الاحتفالية للطلاب من أجل ترسيخ الوعي بقيمة هذا المشروع الوطني العظيم.

وأضاف نجم أن الدولة أعدت نفسها جيدًا لاستقبال هذا الحدث العالمي، حيث شهدت منطقة المثلث الذهبي المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير تطويرًا شاملًا جعلها أكثر فخامة وجمالًا، مؤكدًا أنها ستتحول إلى وجهة سياحية عالمية تجذب الاستثمارات والزائرين من كل أنحاء العالم.

كما شدد على أن المتحف المصري الكبير لا يلغي المتحف القديم بالتحرير، بل يمثل إضافة نوعية تكمل منظومة العرض الحضاري المصري، موضحًا أن عظمة الحضارة المصرية لا يمكن اختزالها في يوم أو اثنين.

وفي ختام حديثه، أكد وكيل نقابة المرشدين السياحيين أن رؤية مصر 2030 تضع السياحة في قلب خطط التنمية، عبر تطوير الخدمات ورفع كفاءة التجربة السياحية وإعادة تسعير الرحلات السياحية بما يتناسب مع القيمة التاريخية والثقافية لمصر، مشيرًا إلى أن الشواطئ المصرية من أجمل شواطئ العالم وأكثرها جذبًا للسياح.