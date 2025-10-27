سفير روسيا بالقاهرة: المتحف الكبير يؤكد دور مصر القيادي في الحفاظ على ثروتنا الحضارية المشتركة

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أن المتحف المصري الكبير يعد متحفا مبتكرا وجديدا في ضوء استخدام أحدث التكنولوجيات من أجل أن يعرف العالم تراث مصر الثقافي والأثري، معربا عن ثقته بأن هذا المتحف المميز سيجذب انتباه السائحين الأجانب، بما فيهم الروس، الذين يُعدّون من أبرز زوار مصر من حيث العدد.

وقال بوريسينكو- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين- إن المشاركة الدولية الواسعة في حفل افتتاح هذا المتحف تُؤكد مجددا دور مصر القيادي في الحفاظ على ثروتنا الحضارية المشتركة، مقدما التهنئة للأصدقاء المصريين بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير.