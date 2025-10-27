توقعات بزيادة 8 ملايين سائح بعد افتتاح المتحف المصري الكبير .. فيديو

أكدت ميادة زياد، الخبير الاستشاري في تكنولوجيا معلومات الطيران، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد وجهة سياحية جديدة تقدمها مصر للعالم، موضحة أن مصر أصل الحضارة في العالم، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة أعداد السائحين إلى ما بين 6 و8 ملايين سائح بعد الافتتاح.

وقالت ميادة زياد، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه لابد من تحديث كل المطارات المصرية استعدادًا لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم، مؤكدة أن هناك فخرًا كبيرًا من المصريين بقيمة هذا الافتتاح، مشددة على ضرورة تحويل هذا الفخر إلى سلوكيات إيجابية على أرض الواقع تسهم في جذب مزيد من السياح.

وأضافت ميادة زياد أن منظومة الطيران في مصر بحاجة إلى المزيد من التطوير لتسهيل عملية الاستقبال، مع ضرورة حل المشكلات التي تعيق المنظومة، مؤكدة أهمية إدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران لرفع كفاءته.

وأشارت إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال البنية التحتية، وهو ما انعكس على تطور المطارات المصرية بشكل ملحوظ، موضحة أن مصر استقبلت نحو 15 مليون سائح خلال أول 9 أشهر فقط من العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 18 مليون سائح بنهاية العام.