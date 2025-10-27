أحمد موسى: عدد كبير من قادة العالم يشاركون في احتفالية المتحف الكبير.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك اهتماما واسعا باحتفالية المتحف المصري الكبير على السوشيال ميديا قائلا «الناس عاوز تعرف مين جاي، أنا عارف مين جاي بس مش ينفع أقول دلوقتي».

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن عددًا كبيرًا من قادة العالم أكدوا مشاركتهم في احتفالية المتحف المصري الكبير، موضحًا أن المسلة المصرية بالمتحف تعد فريدة من نوعها وليس لها نظير في العالم، وستُعرض داخل المتحف المصري الكبير.

وأشار موسى إلى أن هناك قطعًا أثرية فريدة ونادرة ستعرض في المتحف الكبير، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يخطط لافتتاح المتحف في 10 أكتوبر 2020، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تأجيل الافتتاح.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «يوم السبت الجاي، هقول ليكم كواليس وحكايات عن المتحف المصري الكبير، سيبكم من الكلام اللي تقال واللي تنشر، يوم السبت هتسمعوا كل التفاصيل الجديدة».