أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك مكانة فريدة بين دول العالم، مشيرًا إلى أنه «لا توجد دولة في العالم تخلو من المصريين»، وأن أبناء مصر موجودون في كل مجالات الحياة والتميز.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن«مصر دولة صاحبة تاريخ وحضارة، وهي التي جاءت أولًا ثم جاء التاريخ بعدها»، مؤكدًا أن الحضارة المصرية هي الأساس لكل ما تبعها من حضارات على مر العصور.

وأوضح أن «مصر تغزو العالم بالفن والثقافة»، مشيرًا إلى أن «علم المصريات» هو علم مصري خالص، انبثق من حضارة تمتد إلى سبعة آلاف عام. وأكد أن هذه الحضارة لا تزال تبهر العالم بآثارها وإنجازاتها التي لا مثيل لها.

وطالب أحمد موسى بإعداد كتاب مكون من ألف صفحة عن المتحف المصري الكبير، يضم صورًا تفصيلية لجميع المعروضات المهمة، قائلاً:«الكتاب ده هيجيب دهب، اعملوه بكل لغات الدنيا وشوفوا الطلب هيكون عليه إزاي».

وأضاف أن هذا المشروع سيكون بمثابة توثيق بصري ومعرفي للحضارة المصرية، وسيجذب اهتمامًا عالميًا كبيرًا إذا أُعد باحترافية.

ودعا وزير التعليم إلى أن يتم شرح أهمية المتحف المصري الكبير في المدارس ضمن فقرات طابور الصباح، حتى يعرف الطلاب قيمة ما يشاهدونه ويتعلمونه عن تاريخ بلادهم، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود الوطنية لدعم هذا الصرح الحضاري العالمي.