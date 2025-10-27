قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مصر أصل الحضارة والعالم مدين لها وكتاب المتحف الكبير سيكون كنزًا معرفيًا
أحمد موسى عن البرادعي: أخد نوبل بغض النظر عن الكوارث اللي عملها بعد كده
أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير بمختلف ميادين ومطارات مصر

دعا الإعلامي أحمد موسى، جميع السفارات المصرية في الخارج، لِبثّ احتفالية المتحف المصري الكبير على شاشات العالم كافة، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل مناسبة تاريخية لا تتكرر إلا كل 100 عام.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن «احتفالية المتحف المصري الكبير حدث فريد من نوعه يستحق أن يراه العالم بأسره»، مشيرًا إلى أن المتحف يمثل واجهة الحضارة المصرية الحديثة وتجسيدًا لتاريخها العريق.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة تجهيز شاشات عملاقة في ميادين مصر الكبرى، مثل ميدان التحرير وميدان مصطفى محمود، بالإضافة إلى محطات المترو والقطارات والمونوريل، لبث فعاليات الاحتفال بشكل مباشر أمام المواطنين.

وأضاف: «أتمنى أن تكون شاشات الفنادق والمطاعم والمولات في محافظة الجيزة مخصصة لبث هذا الحدث التاريخي، وأن يكون يوم الاحتفال يومًا وطنيًا نعرض فيه للعالم ما تفعله مصر وكيف تنظم المناسبات الكبرى».

وشدد على أهمية تحويل هذا اليوم إلى يوم وطني للاحتفاء بالحضارة المصرية، قائلاً: «هذا اليوم لن يتكرر، فالحدث القادم مثله سيكون بعد 100 عام، ولن يتمكن أحد من تنفيذ احتفالية بهذا الحجم مرة أخرى».

كما دعا الإعلامي إلى عرض الاحتفالية في النوادي والمطارات ومراكز الشباب، وعلى شاشات محطات القطارات من القاهرة إلى أسوان والإسكندرية ومطروح، مؤكدًا أن «مصر عندما تنظم حدثًا عالميًا، فإنها تقوم به كما يجب، وبأعلى معايير التنظيم والعظمة».

