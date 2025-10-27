أحمد موسي في بث مباشر لحلقة جديدة من برنامج على مسؤوليتي

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025.

بث مباشر برنامج على مسئوليتي

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

العالم يترقب افتتاح المتحف الكبير.. أحمد موسى: الحدث الأهم في القرن الـ 21

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم بأسره يترقب احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن يوم السبت المقبل سيشهد مشهدًا تاريخيًا فريدًا، يعد من أهم الأحداث في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن العمل مستمر منذ الثامنة صباحًا وحتى انتهاء الحفل، حتى وإن امتد حتى ساعات الفجر، مشيرًا إلى أن 500 قناة عالمية تقدمت بطلب لنقل بث افتتاح المتحف مباشرة.

وأوضح أن مصر تستعد لافتتاح عالمي مبهر، داعيًا المواطنين إلى متابعة الحدث والافتخار ببلدهم، لافتًا إلى أن ما يجري من تجهيزات في محيط المتحف من تطوير طرق ومشروعات بالمنطقة والدائري والهوية البصرية؛ يعكس حجم الإنجاز الكبير.

وأكد موسى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل نقلة نوعية في قطاع السياحة بكل أشكالها، حيث من المتوقع استقبال من 20 إلى 30 ألف زائر يوميًا بعد الافتتاح.