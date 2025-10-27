المتحف المصري الكبير.. أحمد موسي: سنقدم للعالم ما لم يستطع أحد تقديمه

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمجهودات وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير في تطوير الطرق والكباري وتحسين الهوية البصرية على الطريق الدائري، استعدادًا لاحتفال المتحف المصري الكبير.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن يوم السبت القادم سيكون احتفالًا كبيرًا في مصر كلها، وسَيستضيف الدكتور مصطفى وزيري للحديث عن الآثار المصرية واليوم التاريخي في حياة المصريين وافتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال موسى: «سنقدم للعالم ما لم يستطع أحد تقديمه»، منوّهًا بأن الدولة المصرية بكل أجهزتها تعمل على نجاح احتفالية المتحف المصري الكبير.

وأشار موسى إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولين، هي تقديم أفضل ما يمكن تقديمه للعالم ولمصر من خلال افتتاح المتحف المصري الكبير.