استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
زيلنسكي: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تمثل ضمانا أمنيا لأي اتفاق قادم

زيلينسكي
زيلينسكي
هاني حسين

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسيكي، أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تمثل ضمانا أمنيا لأي اتفاق قادم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الثلاثاء/ عن امتنانه لهولندا على الدعم المالي المزمع تقديمه لأوكرانيا، والذي سيصل إلى 3.5 مليارات يورو العام المقبل، بالإضافة إلى تزويد بلاده بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي.

وأفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية في بيان بأن زيلينسكي أكد - خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الهولندي - على أهمية الدعم الذي تقدمه هولندا لبلاده منذ الحرب الروسية.

وأوضح قائلا :" نقدر حقًا كل ما قدمته هولندا حتى الآن من أنظمة باتريوت وطائرات F-16 إلى المدفعية والطائرات المسيّرة .. شكرًا لكم على ذلك، وقيادة هولندا في مبادرة PURL لها أهمية خاصة، إذ تساهم هذه المساعدات في حماية المدنيين وتعزيز الدرع الجوي فوق أوكرانيا وأوروبا."

زيلينسكي اخبار التوك شو اوكرانيا روسيا كييف

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ناديه الجندي وفريال يوسف

دفاع فريال يوسف: تقرير الأدلة يؤكد وصف نادية الجندي لموكلتي بـ الفاشلة

أرشيفية

قرار جديد بشأن 4 صبية هتكوا عرض صغيرين أعلى سطح بإمبابة

تعبيرية

هتـــ ك عرض طالبة.. إحالة سائق بأشهر تطبيق للنقل الذكي للجنايات - خاص

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

