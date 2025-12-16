زيلنسكي: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تمثل ضمانا أمنيا لأي اتفاق قادم

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسيكي، أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تمثل ضمانا أمنيا لأي اتفاق قادم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الثلاثاء/ عن امتنانه لهولندا على الدعم المالي المزمع تقديمه لأوكرانيا، والذي سيصل إلى 3.5 مليارات يورو العام المقبل، بالإضافة إلى تزويد بلاده بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي.

وأفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية في بيان بأن زيلينسكي أكد - خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الهولندي - على أهمية الدعم الذي تقدمه هولندا لبلاده منذ الحرب الروسية.

وأوضح قائلا :" نقدر حقًا كل ما قدمته هولندا حتى الآن من أنظمة باتريوت وطائرات F-16 إلى المدفعية والطائرات المسيّرة .. شكرًا لكم على ذلك، وقيادة هولندا في مبادرة PURL لها أهمية خاصة، إذ تساهم هذه المساعدات في حماية المدنيين وتعزيز الدرع الجوي فوق أوكرانيا وأوروبا."