الوزراء: الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لافتتاح المتحف المصرى الكبير وسيكون الحفل فى صورة مشرفة

أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لافتتاح المتحف المصرى الكبير، وسيكون الحفل فى صورة مشرفة.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع محافظ بورسعيد، لمتابعة المشروعات والجهود التى يتم تحقيقها على أرض المحافظة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تشكيل لجنة تضم كل الوزارات والجهات المعنية والمحافظة لدراسة تلك الفرص الاستثمارية من كل الجهات المعنية ووضع خطة لطرحها على المستثمرين.