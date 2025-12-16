القادسية السعودي يعلن بريندان رودجرز مدربًا جديدا للفريق

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المدرب الأيرلندي بريندان رودجرز لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة تصحيح المسار بعد تراجع النتائج مؤخرًا.

ونشر القادسية عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطع فيديو للمدرب الجديد، أرفقه بتعليق: “المدرب الكبير وصل.. وصار في الخبر”، في إشارة إلى انطلاق مرحلة فنية جديدة داخل النادي.

التعاقد مع رودجرز

وجاء التعاقد مع رودجرز خلفًا للمدرب الإسباني ميشيل جونزاليس، الذي تمت إقالته رسميًا يوم الأحد الماضي، عقب تذبذب مستوى الفريق محليًا وخروجه من المنافسة على أكثر من صعيد.

ترتيب القادسية

ويحتل فريق القادسية حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر، كما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام أهلي جدة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ما عجّل بقرار التغيير الفني.

سيرة رودجرز

ويمتلك بريندان رودجرز، البالغ من العمر 52 عامًا، سيرة تدريبية حافلة، حيث سبق له قيادة ليفربول الإنجليزي بين عامي 2012 و2015، كما تولى تدريب أندية ليستر سيتي، واتفورد، سوانزي سيتي وتشيلسي، إضافة إلى تجربتين ناجحتين مع سيلتيك الاسكتلندي، كان آخرهما خلال الفترة من 2023 حتى 2025.

ويأمل القادسية أن يسهم التعاقد مع رودجرز في إعادة الفريق إلى المنافسة بقوة، مستفيدًا من خبراته الطويلة في إدارة الفرق الكبرى وبناء المشاريع الفنية القادرة على تحقيق الاستقرار والنتائج الإيجابية.