قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
لحضور اللاعب بشخصه.. تأجيل محاكمة رمضان صبحي لجلسة 22 نوفمبر
ارتفاع طفيف للذهب محليًا.. وجني الأرباح يكبح الأسعار عالميًا
جورجيا تعتقل 3 صينيين حاولوا شراء يورانيوم بطريقة غير مشروعة
بعد الإعلان عن بدء تطبيقه.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025
مصير أسعار اللحوم والدواجن والألبان الفترة المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

مدبولي
مدبولي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، ووجه الرئيس أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.

وأوضح المتحدث الرسميّ أنه وفقا لذلك، فقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني: يأتي قرار الإجازة بتوجيهات  الرئيس؛ حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقام لهذا الحدث العظيم بكل سلاسة وسهولة، ولا سيما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسئولي عدد من الدول، بالإضافة إلى كبار الشخصيات البارزة، وكذلك لإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع.

كبار الشخصيات السيسي افتتاح المتحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

لحظة تعرض مراسلة القاهرة الإخبارية لمضايقات من مستوطنين في تل أبيب

شاهد.. لحظة تعرض مراسلة القاهرة الإخبارية لمضايقات من مستوطنين في تل أبيب

صورة أرشيفية

تدفق المساعدات من مصر إلى غزة.. عمل إنساني لا يتوقف

صورة أرشيفية

خبير: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير يجسد عبقرية المصري

بالصور

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد