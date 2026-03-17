زواج سري يجمع عمرو صالح بشقيقة طارق لطفي في فرصة أخيرة

حدث تطور جديد لأحداث مسلسل "فرصة أخيرة"، تشهد شخصية ياسين، التي يجسدها الفنان عمرو صالح، تحولات درامية لافتة في الحلقة الثانية عشرة من المسلسل، بعدما قرر الإفصاح عن مشاعره تجاه شيرين، كاشفًا عن رغبته الصادقة في الارتباط بها والزواج منها.

ويعترف ياسين لشيرين بحبه، مؤكداً نيته في بناء حياة مشتركة معها، لكنه يطلب منها في الوقت ذاته أن يظل الأمر سراً بينهما مؤقتاً، إلى أن تهدأ الظروف المحيطة بهما، خاصة في ظل الحالة الصحية الحرجة لابنة أخته فيروز، ورغبته في تجنب أي توترات إضافية قد تؤثر على العائلة في تلك المرحلة الحساسة.

وبالفعل، يمضي الاثنان في طريق الزواج بعيداً عن الأضواء، في محاولة لبدء حياة جديدة يسودها الاستقرار. غير أن الأحداث لا تسير كما يتمنيان، إذ سرعان ما تتعقد الأمور من جديد مع إعادة فتح التحقيق في قضية مقتل فتاة المنصورية.

وتعود الشبهات لتلاحق عمر، شقيق شيرين وبدر أباظة (طارق لطفي)، إلى جانب صديقيه شادي وخالد، بعدما تقرر إعادة التحقيق معهم في القضية. ومع هذا التطور، يجد ياسين نفسه وشيرين في قلب عاصفة جديدة من الأحداث، في وقت كانا يأملان فيه أن تكون بداية حياتهما معاً أكثر هدوءاً، سواء على المستوى العاطفي أو العملي كشركاء في نفس البيزنس.

وتضع هذه التطورات العلاقة بين ياسين وشيرين أمام اختبار صعب، خاصة مع عودة القضية إلى الواجهة واحتمال انكشاف أسرار جديدة قد تقلب الموازين وتغير مسار الأحداث.

مسلسل "فرصة أخيرة" تدور أحداثه حول صراع قوي بين قاض مشهود له بالنزاهة ورجل أعمال ذو نفوذ يحاول التحايل على القانون. ويشارك عمرو صالح في بطولته مع النجمين محمود حميدة وطارق لطفي، وندى موسى، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، علي الطيب، حنان سليمان، يوسف وهبي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عادل سلامة.