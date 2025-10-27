قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
توك شو

خبير آثار: المتحف المصري الكبير سحب البساط من كبرى متاحف العالم

عبد الخالق صلاح

عبر الدكتور خالد سعد، مدير ادارة آثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة، عن فخره واعتزازه بالمتحف المصري الكبير وبالحضارة المصرية، مؤكدًا أن الحضارة المصرية تسري في دمه وتنتقل من جيل إلى جيل، مشيرًا إلى أن هذا الصرح العملاق يعد حدثًا يبهر العالم بأسره ويؤكد أن مصر ما زالت تتربع على عرش الحضارات الإنسانية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في الفكر المتحفي، موضحًا: "نحن انتقلنا من فكرة المتاحف العامة أو الصغيرة إلى مفهوم المتاحف العملاقة التي تحاكي عظمة مصر وتاريخها".

وأكد عالم الآثار أن مصر سحبت البساط من تحت أقدام أكبر المتاحف العالمية بإنشائها المتحف المصري الكبير، قائلًا: "عندنا متاحف عالمية زي الفاتيكان، واللوفر، ومتحف برلين، والمتحف البريطاني وكلها متاحف عظيمة ولها زوارها وروادها، لكن مصر اليوم تقدم للعالم متحفًا هو الأضخم من حيث المساحة والمضمون، لأنه يضم آثار دولة واحدة فقط.. دولة الحضارة".

وأوضح أنه: "لما مصر تعمل متحف ضخم يحتضن كنوزها، فده إعلان للعالم إننا بنعرض تاريخنا بأيدينا وبأدواتنا العلمية الحديثة".

وتحدث عالم الآثار عن خصوصية علم المصريات قائلًا: "العالم كله عمل للمصريين علمًا باسمهم، مفيش علم اسمه إنجليزولوجي ولا أمريكولوجي، لكن في علم اسمه إيجيبتولوجي، لأن المصريين القدماء أبدعوا علمًا يفسر عبقريتهم وفكرهم العلمي العميق".

الدكتور خالد سعد وزارة السياحة المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

