زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن 21

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الأثار الكبير، أنه في عام 2002، كانت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير مع فاروق حسني، مشيرا إلى أن هذا المشروع أهم مشروع ثقافي في القرن 21، ويضم قطعًا أثرية نادرة.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن المتحف المصري الكبير يشمل الملك رمسيس والملك خوفو ومراكب خوفو، وملكات مصر، وحتشبسوت، وأخناتون، وتوت عنخ آمون.، إضافة إلى أنه يحتوي على 5000 قطعة، والقناع الذهبي للملك توت عنخ أمون في غرفة لوحده، مع وجود كرسي العرش لتوت عنخ آمون وزوجته.



وتابع عالم الأثار المصري الكبير، أنه يعتبر المتحف المصري الكبير إنجازًا كبيرًا للمصريين، ويقدم وعيًا أثريًا للعالم.