زاهي حواس في واحد من الناس يكشف الأسرار الخفية والكواليس الغريبة والحكايات المثيرة .. الليلة

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي عالم الآثار د. زاهي حواس في مواجهة ساخنة ومثيرة.

تفاصيل الحلقة:

- يكشف د. زاهي حواس عن العديد من المفاجآت العلمية والتاريخية والكواليس الغريبة والأسرار المخفية.

- يروي كيف نزل في بئر داخل صندوق متصل بماكينة، ومكث داخل الصندوق ساعة بين الحياة والموت.

- يتحدث عن أسرار وكواليس عن الآثار ولعنة الفراعنة والمقابر التي يمنع زيارتها.

المتحف المصري الكبير:

- يسلط الضوء على أهم حدث سياحي وأثري في العالم في الوقت الحالي، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم أكثر من 5000 قطعة أثرية.

- يعتبر المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، ومحط أنظار العالم واهتمام غير مسبوق بافتتاحه.

- يتحدث د. زاهي حواس عن الحب عند المصريين القدماء، ووجود تابوت داخل القاعة مغلق منذ 4300 سنة.

فخر وسعادة:

- يعبر د. زاهي حواس عن مدى فخره وسعادته بما يجده من ترحاب به في كافة بلدان العالم.

- يؤكد على أهمية أن نبقى علماء في آثارنا قبل الأجانب، وأن نربي أبناءنا علي معرفة تاريخهم وحضارتهم الفرعونية العظيمة .

*أسئلة وأجوبة:*

- يجيب د. زاهي حواس عن أسئلة حول ما هو موجود في الأديان السماوية غير موجود في التاريخ.

- يتحدث عن لعنة الفراعنة، وكيف مكث داخل الهرم لمدة ساعة كاملة، وعن مرة تقابل فيها مع مومياء وشعوره وقتها.

وهل له تصريح سابق ان خوفو كان أهلوي ؟؟ ليرد ضاحكا ان الزملكاوية هم من قاموا ببناء الهرم الأكبر

يُذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على قناة الحياة.