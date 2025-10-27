قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
توك شو

زاهي حواس في واحد من الناس يكشف الأسرار الخفية والكواليس الغريبة والحكايات المثيرة .. الليلة

زاهي حواس
زاهي حواس
عبد الخالق صلاح

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين ،  يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي عالم الآثار د. زاهي حواس في مواجهة ساخنة ومثيرة.

تفاصيل الحلقة:

- يكشف د. زاهي حواس عن العديد من المفاجآت العلمية والتاريخية والكواليس الغريبة والأسرار المخفية.
- يروي كيف نزل في بئر داخل صندوق متصل بماكينة، ومكث داخل الصندوق ساعة بين الحياة والموت.
- يتحدث عن أسرار وكواليس عن الآثار ولعنة الفراعنة والمقابر التي يمنع زيارتها.

المتحف المصري الكبير:

- يسلط الضوء على أهم حدث سياحي وأثري في العالم في الوقت الحالي، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم أكثر من 5000 قطعة أثرية.
- يعتبر المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، ومحط أنظار العالم واهتمام غير مسبوق بافتتاحه.
- يتحدث د. زاهي حواس عن الحب عند المصريين القدماء، ووجود تابوت داخل القاعة مغلق منذ 4300 سنة.

فخر وسعادة:

- يعبر د. زاهي حواس عن مدى فخره وسعادته بما يجده من ترحاب به في كافة بلدان العالم.
- يؤكد على أهمية أن نبقى علماء في آثارنا قبل الأجانب، وأن نربي أبناءنا علي معرفة تاريخهم وحضارتهم الفرعونية العظيمة .

*أسئلة وأجوبة:*

- يجيب د. زاهي حواس عن أسئلة حول ما هو موجود في الأديان السماوية غير موجود في التاريخ.
- يتحدث عن لعنة الفراعنة، وكيف مكث داخل الهرم لمدة ساعة كاملة، وعن مرة تقابل فيها مع مومياء وشعوره وقتها.
وهل له تصريح سابق ان خوفو كان أهلوي ؟؟  ليرد ضاحكا ان الزملكاوية هم من قاموا ببناء الهرم الأكبر

يُذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على قناة الحياة.

واحد من الناس عمرو الليثي زاهي حواس التاسعة

صدام حسين

التحقيق مع الرئيس العراقي .. أول ظهور درامي لشخصية صدام حسين في مسلسل يجسد لحظاته الأخيرة

حج الجمعيات الأهلية

أعلنتها التضامن الاجتماعي.. تفاصيل وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

زيت الطعام

بعد إضافة عبوة جديدة.. أسعار زيت الطعام والسلع التموينية في البطاقات

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

احترس من أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

فيراري
فيراري
فيراري

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

