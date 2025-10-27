قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نقيب العاملين بالبترول: المتحف المصري الكبير يجسد قوة مصر الناعمة

الديب أبوعلي

قال المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن المتحف المصري الكبير هو أيقونة مصرية خالصة تهديها مصر إلى العالم، تحمل في طياتها رسائل الحضارة والإنسانية، وتؤكد أن التاريخ بدأ من هنا، من على ضفاف النيل، وأن مصر ستظل دائمًا مهد الحضارة الإنسانية، ومنارة العلم والمعرفة عبر العصور.

وأضاف أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا طال انتظاره، تتجه إليه أنظار العالم بإعجاب وانبهار، لما يعكسه من قدرة الدولة المصرية الحديثة على تنفيذ مشروع حضاري وثقافي هو الأضخم من نوعه في العالم، يجسد رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحياء الهوية المصرية وتقديمها بصورة تليق بعظمة تاريخها.

وأوضح رئيس النقابة أن التحضيرات الجارية بالتنسيق بين مختلف الوزارات استعدادًا لافتتاح المتحف، تعكس حجم الدولة المصرية وقيمتها أمام العالم، وتُبرز الوجه المشرق لمصر الحديثة بصبغتها الحضارية والفنية والثقافية، بما يليق بمكانة هذا الصرح كأكبر متحف أثري في العالم.

وأكد عباس صابر أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أثري يضم كنوز الفراعنة، بل هو رمز لقوة مصر الناعمة، ورسالة ثقافية وسياسية تمتد جذورها في عمق التاريخ، وتؤكد أن من يمتلك التاريخ يمتلك الحاضر والمستقبل.

وأشار صابر إلى أن هذا المشروع العملاق يروي قصة الإنسان المصري بلغة الإبداع والجمال، ويُبرز أن المصريين ما زالوا قادرين على الإنجاز والإبداع في القرن الحادي والعشرين، بنفس الروح التي أبهرت العالم منذ آلاف السنين.

واختتم رئيس نقابة البترول تصريحه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير هو جسر حضاري وإنساني يربط بين أبناء النيل وكل شعوب العالم، يحمل الزائر في رحلة عبر الزمان والمكان، ويجسد العظمة التي ورثها المصري من أجداده في الجمع بين الإبداع والعلم والإنسانية، ليبقى شاهدًا على أن مصر التي صنعت التاريخ قادرة دائمًا على صنع المستقبل.

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

طارق قنديل: الخطيب لا ينفرد بالقرارات داخل الأهلي

طارق قنديل: قائمة الخطيب تخطط لإنشاء فروع جديدة للأهلي خارج القاهرة

غموض حول موقف إمام عاشور من المشاركة في السوبر المصري

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

