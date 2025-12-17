«جولة الحسم».. انتظام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات النواب بالسويس

قال رمضان المطعني، مراسل «القاهرة الإخبارية» من محافظة السويس، إن المحافظة تشهد اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي تُوصف بـ«جولة الحسم»، لحسم المقعد الفردي المتبقي، بعد حسم المقعد الأول خلال الجولة السابقة.

ضبط سمسارة انتخابات أثناء جمعها بطاقات ناخبين بشوارع المحلة مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمارثون إعادة انتخابات بورسعيد

انتظام العملية الانتخابية منذ الصباح

وأوضح المطعني، خلال رسالة على الهواء، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم منذ فتح اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع جاهزية كاملة للتعامل الفوري مع أي معوقات محتملة داخل اللجان أو في محيطها، بما يضمن انسيابية التصويت وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين.

تنافس بين مرشحين ومشهد يعكس طبيعة السويس

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن جولة الإعادة تشهد منافسة بين مرشحين اثنين على مقعد واحد، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي يعكس الخصوصية الجغرافية والاجتماعية لبعض مناطق السويس، وعلى رأسها منطقة الجناين ذات الطابع شبه الريفي.

أولوية للخدمات والبنية التحتية

وأشار إلى أن اختيارات الناخبين في هذه المناطق تميل إلى التصويت على أساس خدمي، يركز على تحسين البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية، قبل الاهتمام بالجوانب التشريعية، وذلك وفقًا لما رصده من آراء المواطنين خلال جولته الميدانية.