مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«جولة الحسم».. انتظام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات النواب بالسويس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال رمضان المطعني، مراسل «القاهرة الإخبارية» من محافظة السويس، إن المحافظة تشهد اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي تُوصف بـ«جولة الحسم»، لحسم المقعد الفردي المتبقي، بعد حسم المقعد الأول خلال الجولة السابقة.

انتظام العملية الانتخابية منذ الصباح

وأوضح المطعني، خلال رسالة على الهواء، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم منذ فتح اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع جاهزية كاملة للتعامل الفوري مع أي معوقات محتملة داخل اللجان أو في محيطها، بما يضمن انسيابية التصويت وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين.

تنافس بين مرشحين ومشهد يعكس طبيعة السويس

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن جولة الإعادة تشهد منافسة بين مرشحين اثنين على مقعد واحد، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي يعكس الخصوصية الجغرافية والاجتماعية لبعض مناطق السويس، وعلى رأسها منطقة الجناين ذات الطابع شبه الريفي.

أولوية للخدمات والبنية التحتية

وأشار إلى أن اختيارات الناخبين في هذه المناطق تميل إلى التصويت على أساس خدمي، يركز على تحسين البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية، قبل الاهتمام بالجوانب التشريعية، وذلك وفقًا لما رصده من آراء المواطنين خلال جولته الميدانية.

رمضان المطعني مراسل «القاهرة الإخبارية»

