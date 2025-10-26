قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. استكمال محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب مجدي كامل
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

مما لاشك فيه ان الثروة البشرية تعد عنصرا مهما من عناصر التنمية ، وان المعادلة تقول كلما نقص عدد الأبناء كلما اختلت موازين التقدم والبناء . وعلى هذا المعيار نجد إيطاليا تعلن صراحة ان اعداد كبار السن صارت هي الأكبر والاضخم لديها وبأن الوفيات أكثر من المواليد والأكثر قلقا عزوف الشباب عن الزواج والانجاب مما حدًا بالجهات المعنية هناك الى دق ناقوس الخطر ودراسة الأسباب والتحفيز من اجل تخطى عواقب هذه الفرضية الحقيقية في إيطاليا ، وعلى بعد قريب من إيطاليا هناك النمسا المسماة ببلد العواجيز والكلاب نظرا لقلة اعداد الشباب بل  وندرتهم ان شئت الدقة فأول مرة كنت هناك لفت نظري عدد كبار السن المارين في الشوارع والجالسين في الحدائق برفقة كلابهم وبعدها طالعت مقالا يحذر فيه مسئول نمساوي من تنامى ظاهرة العزوف عن الانجاب وتحول البلاد الى مكان يجمع كهول وكلاب فقط . وبين هاتين الدولتين توجد نفس المشاكل ولكن بصور أخرى فهناك دول تصرخ من عدم وجود عنصر الدولة الواحد واجتياح المهاجرين وزواجهم  وانجابهم ومع الوقت تحولت هذه الدول الى وعاء يجمع اجناس أخرى غير خالصة التكوين من أبناء البلد العازفين عن الزواج والانجاب . كما ان عددا كبيرا من أبناء القارة العجوز يعانون من ضياع الهوية وفقد الانتماء الفعلي الذى أدى في النهاية الى رفض فكرة التناسل وخلق أجيال جديدة . ووسط كل هذه التداعيات تأتى الصين وتلقى بالطعم للأبناء حتى ينجبون اكثر من ابن متراجعة بذلك عن قرار اتخذته بكين منذ عقود بمنح كل العطايا للأسر ذات الطفل الواحد وحرمانهم من هذه المزايا لطفلهم الثاني وما يليه .  

الصين تبدأ بدفع الأموال للأمهات مباشرة من أجل الإنجاب فقد ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن 25 سلطة محلية في الصين ستبدأ في توزيع "إعانات الأمومة" على النساء مباشرة في الأول من نوفمبر المقبل!. بعبارة أخرى، بعد استنفاد جميع الاستراتيجيات الأخرى لمكافحة التراجع الديموجرافي، ستبدأ الصين بدفع إعانات مالية للنساء مقابل إنجاب الأطفال. 

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أنه "منذ سبتمبر 2025 بدأت عدة مقاطعات في تطبيق مدفوعات مباشرة لبدلات الأمومة ؛ وكشفت بكين عن دعم جديد بقيمة حوالي 500 دولار سنويًا للسنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل. ولكن الشباب الصيني على مواقع التواصل قالوا إنهم سيفكرون في إنجاب المزيد من الأطفال إذا كان الدعم عشرة أضعاف المبلغ المُقدم. العالم كله صار قلقا من نفاذ المخزون البشرى من النشء الا الدول النامية التي تقوم بجهود جبارة من اجل تقليل الانجاب ومحاربة الزواج المبكر .الواقع يقول والحكومات تتخذ الإجراءات والشعوب تفعل ما تريد وبعدها تصرخ وتطلب العون والسند …!!!!

الثروة البشرية التنمية إيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

ترك العمل وتراكمت الديون عليه.. شاب ينهي حياته في منشأة ناصر

زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه لزيارة رئيس مجلس الشيوخ

حادث المعادي

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على محور حسب الله الكفراوي بالمعادي

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: أليس لنا رب كريم.....!

المزيد