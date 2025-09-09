شيكابالا: حسام حسن عنده أزمة مع مصطفى محمد

تحدث محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الزمالك، عبر قناة «MBC مصر» عن قرارات الجهاز الفني لمنتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو، معبراً عن استغرابه من استبدال عمر مرموش.



وقال شيكابالا:«مرموش خرج مصاب، فليه نزل أسامة فيصل مش مصطفى محمد؟! إحنا أصلاً قبل المباراة كنا بنطالب إن مصطفى يبدأ أساسياً، مش يشارك كبديل كمان».



وأضاف: «واضح إن في مشكلة بين الكابتن حسام حسن ومصطفى محمد، علشان كده ملعبهوش. والمفروض لو مش هيعتمد عليه، ماكانش استدعاه من الأساس».



واختتم: «إيه المشكلة اللي بينهم؟ ماعرفش.. يمكن نعرف بعد الماتش».