روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية

قالت وزارة الصناعة الروسية اليوم الثلاثاء إن روسيا أطلقت نموذجا أوليا ثانيا لطائرة الركاب متوسطة المدى إم.سي-21 المصنعة بمكونات محلية، وذلك في الوقت الذي تتسبب فيه العقوبات على المكونات الأجنبية في توقف الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة في تقليص الاستثمار.



وانطلقت الطائرة إم. سي-21 من مصنع إيركوتسك للطائرات الذي تديره شركة ياكوفليف، وهي جزء من شركة الطائرات المتحدة، داخل تكتل روستيك الحكومي، وفقًا للصور التي نشرتها وزارة الصناعة على تطبيق تيليجرام للرسائل اليوم الثلاثاء.

أضافت الوزارة أن الرحلة اختبرت أنظمة جديدة على متن الطائرة ومحركات توربوفان من طراز PD-14 روسية الصنع، على عكس النماذج الأولية السابقة التي جمعت بين مكونات روسية وأجنبية.

وتأخرت مواعيد التسليم منذ أن قالت شركة روستك، التي تشرف على إنتاج طائرات الركاب سوبر جيت-100، وتوبوليف تو-214، وإليوشين، وطائرة ياكوفليف إم سي-21 الجديدة، لرويترز إن روسيا ستنتج طائرات الركاب الخاصة بها.

ومن المتوقع أن يتم تسليم أول دفعة من طائرات MC-21 في نهاية عام 2026، حيث تخطط شركة روستيك لزيادة الإنتاج إلى 36 طائرة سنويًا بحلول عام 2030.