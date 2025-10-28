لقاء ودي لترامب مع رئيسة وزراء اليابان.. ووعد بترشيحه لنوبل

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طوكيو اليوم الثلاثاء بأول قائدة لليابان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مرحبا بتعهدها بتسريع البناء العسكري وتوقيع صفقات في التجارة والمعادن الحيوية.

وقالت تاكايتشي، الحليفة الوثيقة لترامب إنها سترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام، حسبما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين.

ومن المتوقع أيضا أن تعرض رئيسة الوزراء الجديدة حزمة من الاستثمارات الأمريكية بموجب صفقة بقيمة 550 مليار دولار تم الاتفاق عليها هذا العام، بما في ذلك بناء السفن وزيادة مشتريات فول الصويا الأمريكي والغاز الطبيعي والشاحنات الصغيرة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على المحادثات.

وقد تخفف هذه الأمور من أي مطالب من جانب ترامب لطوكيو بإنفاق المزيد على الدفاع عن أراضيها في مواجهة الصين ، والتي تسعى تاكايتشي إلى تجنبها من خلال التعهد الأسبوع الماضي بتسريع الخطط الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ترامب أثناء وقوفهما لالتقاط الصور في قصر أكاساكا في وسط طوكيو: "إنها مصافحة قوية للغاية".

قال ترامب لتاكايتشي أثناء نقاشاتهما مع وفديهما: "بحسب كل ما أعرفه من شينزو وغيره، ستكونين من رؤساء الوزراء العظماء. كما أود أن أهنئك على كونك أول رئيسة وزراء. إنه لأمرٌ جلل".

وأهدت تاكايتشي لترامب مضرب الجولف، وحقيبة الجولف التي وقعها الفائز الياباني الكبير هيديكي ماتسوياما، وكرة جولف مطلية بالذهب، بحسب الصور التي نشرتها مساعدة ترامب مارجو مارتن على موقع إكس.