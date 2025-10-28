قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هجمات أوكرانية بالمسيرات على موسكو لليلة الثانية على التوالي

حرب مستمرة في أوكرانيا مع روسيا
محمد على

قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو يوم الثلاثاء إن أوكرانيا استهدفت موسكو بهجمات بطائرات بدون طيار لليلة الثانية على التوالي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 17 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الليل، بما في ذلك واحدة كانت تحلق باتجاه موسكو و13 فوق منطقة كالوجا التي تحد منطقة موسكو إلى الشمال الشرقي.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على تيليجرام إن خدمات الطوارئ أرسلت إلى الموقع الذي سقطت فيه الطائرة بدون طيار المتجهة إلى موسكو.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار، لكن روسيا نادرا ما تكشف عن التأثير الكامل للغارات الأوكرانية داخل أراضيها ما لم يكن الأمر يتعلق بالمدنيين أو بالأهداف المدنية.

ودمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية الطائرات الثلاث بدون طيار المتبقية فوق منطقة بريانسك التي تحد أوكرانيا من الغرب ومنطقة كالوغا من الشمال الشرقي.

وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، عبر تطبيق تيليجرام، إن مدنيا واحدا نقل إلى المستشفى نتيجة الهجوم.

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين، لكن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم في الصراع، الغالبية العظمى منهم من الأوكرانيين.

قالت روسيا، الاثنين، إنها أسقطت 34 طائرة أوكرانية بدون طيار كانت تستهدف موسكو.

هجمات أوكرانية موسكو لليلة الثانية

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

مدير البنك الاهلي بمدينة السادات

حزن في المنوفية لوفاة مدير البنك الأهلي بمدينة السادات في حادث تصادم

صورة أرشيفية

"زوجي لا يتحدث".. سيدة من سوهاج ترفع دعوى طلاق بسبب "الصمت الزوجي"

جانب من الحدث

القوافل الرياضية تنشر البهجة على وجوه الأطفال بأحياء وشوارع الوادي الجديد

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

