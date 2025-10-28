هجمات أوكرانية بالمسيرات على موسكو لليلة الثانية على التوالي

قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو يوم الثلاثاء إن أوكرانيا استهدفت موسكو بهجمات بطائرات بدون طيار لليلة الثانية على التوالي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 17 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الليل، بما في ذلك واحدة كانت تحلق باتجاه موسكو و13 فوق منطقة كالوجا التي تحد منطقة موسكو إلى الشمال الشرقي.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على تيليجرام إن خدمات الطوارئ أرسلت إلى الموقع الذي سقطت فيه الطائرة بدون طيار المتجهة إلى موسكو.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار، لكن روسيا نادرا ما تكشف عن التأثير الكامل للغارات الأوكرانية داخل أراضيها ما لم يكن الأمر يتعلق بالمدنيين أو بالأهداف المدنية.

ودمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية الطائرات الثلاث بدون طيار المتبقية فوق منطقة بريانسك التي تحد أوكرانيا من الغرب ومنطقة كالوغا من الشمال الشرقي.

وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، عبر تطبيق تيليجرام، إن مدنيا واحدا نقل إلى المستشفى نتيجة الهجوم.

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين، لكن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم في الصراع، الغالبية العظمى منهم من الأوكرانيين.

قالت روسيا، الاثنين، إنها أسقطت 34 طائرة أوكرانية بدون طيار كانت تستهدف موسكو.