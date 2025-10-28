سموتريتش يبحث منح المهاجرين إلى إسرائيل إعفاء ضريبيا يصل لـ5 سنوات

يبحث وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش خطة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل يصل إلى خمس سنوات لليهود الذين يهاجرون إلى إسرائيل.

وبحسب موقع "كالكاليست" الاقتصادي، لم تحسم الخطة بعد، ولم تقدم دراسات احترافية بشأنها، إلا أن التوجه الأولي يقضي بمنح إعفاء كامل من ضريبة الدخل للمهاجرين الجدد إلى إسرائيل (فلسطين التاريخية) عام 2026 لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. ويعد هذا الإجراء من أكثر الخطوات الاقتصادية دراماتيكية، إذ لم تمنح أي فئة في إسرائيل إعفاءً مماثلا من الضرائب المباشرة من قبل.

و تأتي مبادرة سموتريتش في وقت تشهد فيه إسرائيل تزايد في أعداد السكان المهاجرين من إسرائيل للخارج، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

ففي العام الأخير وحده، تضاعف عدد الإسرائيليين المغادرين إلى 28 ألف شخص، مقارنة بـ10 آلاف في العام السابق، بينما تراجع عدد المهاجرين الجدد إلى 25 ألفا فقط، بانخفاض يقارب الثلثين منذ صعود حكومة نتنياهو الحالية.

ورغم أن الفكرة تلقى ترحيبا في الأوساط اليمينية لأسباب أيديولوجية وديموغرافية، إلا أن خبراء الاقتصاد الإسرائيليين يحذرون من أنها قد تتحول إلى هدر للمال العام دون تحقيق الهدف المعلن. فالإعفاءات الضريبية، بحسب هؤلاء، "تُعد إنفاقًا خفيًا في الميزانية" لأنها تحرم الدولة من إيرادات ثابتة يمكن توجيهها لقطاعات التعليم والصحة والأمن.