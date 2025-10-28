قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في مصر
هل فرض زيادة عند تأخر سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يجيب
من اليوم.. فقرات إذاعية ومسابقات طلابية عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس
رئيسة وزراء اليابان تعلن نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا
محكمة العدل الأوروبية تصنف الحيوانات الأليفة كأمتعة على متن الطائرات
ما حقيقة حديث «قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين»؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي
500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش يبحث منح المهاجرين إلى إسرائيل إعفاء ضريبيا يصل لـ5 سنوات

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش
هاجر رزق

 يبحث وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش خطة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل يصل إلى خمس سنوات لليهود الذين يهاجرون إلى إسرائيل.

وبحسب موقع "كالكاليست" الاقتصادي، لم تحسم الخطة بعد، ولم تقدم دراسات احترافية بشأنها، إلا أن التوجه الأولي يقضي بمنح إعفاء كامل من ضريبة الدخل للمهاجرين الجدد إلى إسرائيل (فلسطين التاريخية) عام 2026 لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. ويعد هذا الإجراء من أكثر الخطوات الاقتصادية دراماتيكية، إذ لم تمنح أي فئة في إسرائيل إعفاءً مماثلا من الضرائب المباشرة من قبل.

و تأتي مبادرة سموتريتش في وقت تشهد فيه إسرائيل تزايد في أعداد السكان المهاجرين من إسرائيل للخارج، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

ففي العام الأخير وحده، تضاعف عدد الإسرائيليين المغادرين إلى 28 ألف شخص، مقارنة بـ10 آلاف في العام السابق، بينما تراجع عدد المهاجرين الجدد إلى 25 ألفا فقط، بانخفاض يقارب الثلثين منذ صعود حكومة نتنياهو الحالية.

ورغم أن الفكرة تلقى ترحيبا في الأوساط اليمينية لأسباب أيديولوجية وديموغرافية، إلا أن خبراء الاقتصاد الإسرائيليين يحذرون من أنها قد تتحول إلى هدر للمال العام دون تحقيق الهدف المعلن. فالإعفاءات الضريبية، بحسب هؤلاء، "تُعد إنفاقًا خفيًا في الميزانية" لأنها تحرم الدولة من إيرادات ثابتة يمكن توجيهها لقطاعات التعليم والصحة والأمن.

وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إسرائيل ضريبة الدخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

بالصور

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد