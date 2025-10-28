قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجان البرلمان العربي تواصل اجتماعاتها التحضيرية لليوم الثاني

اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي
اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي
الديب أبوعلي

تواصل لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية اجتماعاتها التحضيرية لليوم الثاني، وذلك بعقد اجتماعات اللجان الدائمة الأربعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، بأحد فنادق وسط القاهرة الشهيرة.

وتعقد الاجتماعات التحضيرية كخطوة تسبق أعمال الجلسة العامة للبرلماني العربي، والمقرر انعقادها الخميس المقبل، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويأتي ذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات والقضايا على النطاقين العربي والعالمي، تمهيدًا لرفع قراراتها وتقاريرها إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي، كما ستعتمد اللجان خطط عملها لدور الانعقاد الثاني 2025 /2026.

ويعقد البرلمان العربي جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الخميس 30 أكتوبر 2025.

كانت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة  محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان، عقدت أمس الإثنين، أولى الاجتماعات التحضيرية، وذلك بمشاركة أصحاب المعالي أعضاء اللجنة.

جاء ذلك في إطار متابعة اللجنة؛ لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام والذي أفضى لوقف الحرب في غزة.

وأكد  محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي،  أنه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وبعد عامين من عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارًا واسعًا طال البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، وفرض حصار خانق أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وشبه انعدام تام لأبسط مقومات الحياة.

وأضاف: يأتي اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في قمة شرم الشيخ للسلام في 13 أكتوبر 2025م، كثمرةً للجهود الدبلوماسية العربية المكثفة، وعلى رأسها الدور التاريخي والريادي الذي قامت به جمهورية مصر العربية في رعاية مفاوضات وقف إطلاق النار، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الداعمة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر وجمهورية تركيا، وعدد من الشركاء الدوليين الذين أسهموا في الوصول إلى هذا الاتفاق وتهيئة المناخ لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى القطاع المنكوب.

وأشار إلى أن ذلك يشكل بارقة أمل جديدة أمام الشعب الفلسطيني الصامد، ومرحلة مهمة نحو إنهاء المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أبناء غزة منذ بداية العدوان.

كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية من خلال رعايتهما لمؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والذي أفضى إلى اعتماد إعلان نيويورك باعتباره أساسًا لتنفيذ حل الدولتين، وفتح المجال أمام الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

وجدد اليماحي، التزام البرلمان العربي بمواصلة العمل مع برلمانات الدول الأعضاء، والمؤسسات البرلمانية العالمية، لإطلاق كل آليات الضغط والمساءلة حتى يتحقق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الذي يُعدّ المصدر الأساسي للصراع، مشددًا على أهمية توحيد المواقف البرلمانية العربية والدولية لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير.

واعتمدت اللجنة عدد من التوصيات والقرارات المهمة التي سيتم رفعها إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي لاعتمادها ضمن التحركات القادمة لدعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة.

