اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف اليوم الأحد مباراته الودية الأولى أمام اليابان بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر ضمن برنامج إعداد المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين ابريل 2026.

ويقيم منتخب اليابان معسكره فى مركز المنتخبات الوطنية على أن تقام المباراة الودية الثانية يوم الأربعاء المقبل.

ودخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 تحت قيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، معسكراً تدريبياً مغلقاً وموسّعاً في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، الأحد الماضى، في إطار خطة الإعداد المكثفة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.

وبدأت فعاليات المعسكر، تحت قيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف وجهازه المعاون، ويستمر لمدة اثني عشر يوماً، بهدف الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل بدء المنافسات الرسمية.