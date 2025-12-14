توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش

كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن رؤيته الفنية وخططه المستقبلية مع الفريق الأحمر، مؤكدًا أن تركيزه الحالي ينصب على تطوير اللاعبين المتواجدين داخل الفريق، مع منح الفرصة للمواهب الشابة القادمة من أكاديميات النادي.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، نفى توروب وجود أي مفاوضات بين الأهلي ونادي برشلونة بشأن اللاعب حمزة عبد الكريم، مشددًا على أن دوره يقتصر على إعداد اللاعب فنيًا ومنحه الفرصة لإظهار قدراته، فيما تبقى قرارات مستقبله بيد إدارة النادي.

وأكد مدرب الأهلي أن حمزة عبد الكريم يمثل مستقبلًا واعدًا للفريق، مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء تزخر بعدد كبير من المواهب الشابة، على غرار أحمد عابدين وعمر سيد معوض، الذين يستحقون الدعم والثقة.

لا رقم 1 ولا رقم 2 بين الحراس

وتطرق توروب إلى ملف حراسة المرمى، مؤكدًا أن المنافسة مفتوحة بين محمد الشناوي وشريف شوبير، موضحًا أنه لا يعتمد سياسة الحارس الأول أو البديل، بل يختار الأنسب وفقًا لكل مباراة واستحقاق.

فوز الزمالك لحظة خاصة

ووصف المدير الفني الفوز الأخير على الزمالك بأنه محطة مهمة منذ توليه المهمة، مشيرًا إلى أن الانتصار في مباراة القمة منح اللاعبين والجماهير دفعة معنوية كبيرة وحالة من الحماس.

الانتقالات والمهاجم الجديد

وحسم توروب الجدل حول إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد، مؤكدًا أن تفكيره الحالي ينصب على المجموعة المتاحة، وأن أي احتياجات فنية سيتم مناقشتها مع الإدارة في الوقت المناسب، مشددًا على أن فلسفته تعتمد على العمل الجماعي دفاعًا وهجومًا.

وأضاف: "لا مكان لدي للاعب لا يشارك في الدفاع، كرة القدم لعبة جماعية، والجميع مطالب بأداء أدواره داخل الملعب".

الجانب البدني وعودة المصابين

وأشار المدرب الدنماركي إلى وجود بعض المشكلات البدنية لدى عدد من اللاعبين، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتم تداركه خلال أسابيع قليلة بالتعاون مع جهاز الإعداد البدني.

كما كشف عن إمكانية الاعتماد على إمام عاشور في التشكيل الأساسي بعد عودته من الإصابة، موضحًا أنه يتم الدفع به تدريجيًا حتى يستعيد كامل جاهزيته.

الأهلي، القاهرة، والجماهير

وأعرب توروب عن سعادته الكبيرة بالعمل في مصر، مؤكدًا شعوره بالانتماء لجماهير الأهلي، وأن القاهرة أصبحت جزءًا من حياته اليومية، مشيدًا بحماس الجماهير ودعمهم المستمر للفريق.

كما وجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء، قال فيها: "أعد الجماهير بالعمل الشاق من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات".

كواليس التفاوض والطموح

وكشف توروب أن مفاوضاته مع الأهلي استمرت قرابة أربعة أسابيع، مشيرًا إلى أنه يعشق العمل تحت الضغط، وأن طموحه الشخصي يتماشى مع عقلية الأهلي التي لا تقبل سوى الانتصارات.

وأشاد بتاريخ مدربي الأهلي السابقين، مؤكدًا أن التواجد على رأس الجهاز الفني للفريق يمثل شرفًا كبيرًا له.

هدف مستقبلي: أكاديمية قوية

واختتم توروب تصريحاته بالتأكيد على أن أحد أهم أهدافه المستقبلية هو تطوير قطاع الناشئين وبناء أكاديمية قوية ترفد الفريق الأول بالمواهب، مشيرًا إلى سعادته بمشاركة عدد من اللاعبين الشباب في المباريات الأخيرة ومنحهم فرصة حقيقية لإثبات أنفسهم.