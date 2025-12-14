ماس كهربائي أم غاز.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق في مطعم بإمبابة| صور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن الملابسات الكاملة لنشوب حريق بمخزن مطعم بمنطقة إمبابة، حيث تبين التهام النيران للمخزن بالكامل ما أسفر عن حدوث تلفيات كبيرة بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال المسئول عن المخزن، والعاملين به، لبيان سبب الحريق، والتأكد من أن ماس كهربائي أم تسرب غاز أدى لحدوث انفجار وراء اشتعال النيران من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد باشتعال حريق بالطابق الأرضي لعقار في إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الحريق اشتعل بمخزن تسوية، تابع لمطعم، وتحرر محضر بالواقعة، بعد الاستماع لأقوال العاملين بالمخزن، وتولت النيابة المختصة التحقيق.