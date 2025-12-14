انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل

أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، عن تنظيم كأس الأزهر للتعليم، وذلك في إطار مبادرة «معًا نتعلّم»، يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ووفق توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.



ويشارك في هذا الحدث التعليمي الرائد طلاب المراحل الدراسية الآتية:

١- الصف الرابع الابتدائي

٢- الصف الخامس الابتدائي

٣- الصف السادس الابتدائي

٤- الصف الأول الإعدادي

٥- الصف الثاني الإعدادي

٦- الصف الثالث الإعدادي

٧- الصف الأول الثانوي (علمي – أدبي)

٨- الصف الثاني الثانوي (علمي – أدبي)

٩- الصف الثالث الثانوي (علمي – أدبي)

ويُقام الكأس في صورة اختبار إلكتروني شامل في جميع المواد الدراسية لكل صف، بهدف:

١- قياس مستوى التحصيل العلمي بدقة

٢- تعزيز مهارات الفهم والمراجعة

٣- تدريب الطلاب على نمط الاختبارات الإلكترونية

٤- بث روح التنافس الشريف والتحفيز على التميز والتفوق

وفي هذا السياق، أكد د. إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية ومدير مشروع «معًا نتعلّم»، أن تنظيم كأس الأزهر للتعليم يأتي ضمن جهود المبادرة لدعم الطلاب علميًا وتربويًا، وتقديم نماذج تعليمية حديثة تسهم في تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات تجريبية أون لاين وتهدف إلى قياس مستوى تحصيل الطلاب في مقرراتهم الدراسية قبل انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

الاشتراك في مسابقة كأس الأزهر للتعليم

للانضمام ومعرفة المزيد من التفاصيل، انضم الآن إلى قناة «معًا نتعلّم» عبر الرابط التالي:

https://t.me/Together_welearn

وتدعو مبادرة «معًا نتعلّم» جميع الطلاب إلى الاستعداد الجيد، والمشاركة الإيجابية والفاعلة في هذا الحدث التعليمي المميز، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح والتميز.