أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها

«الكحة» من المشاكل الصحية التي تواجه الكثير في الشتاء..

ولكن هناك بعض العلاجات الطبيعية الفعّالة للتخفيف من الكحة في فصل الشتاء، مع شرح بسيط لكل طريقة:



1. العسل

ملعقة عسل قبل النوم تساعد على تهدئة الحلق وتقليل الكحة، خصوصًا الكحة الجافة.

يمكن إضافة العسل إلى كوب شاي دافئ أو ماء دافئ مع ليمون.



2. الليمون

الليمون غني بفيتامين C ويقوي المناعة.

عصير نصف ليمونة مع ماء دافئ وملعقة عسل يخفف من التهيج بالحلق ويقلل الكحة.



3. الزنجبيل

يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تساعد على تخفيف التهاب الحلق والسعال.

يمكن غلي شرائح زنجبيل في ماء ساخن مع عسل وشربه 2–3 مرات يوميًا.



4. الثوم

مضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات.

تناول فص ثوم مهروس أو إضافته للطعام يساعد في مكافحة العدوى التي تسبب الكحة.



5. المرطب الطبيعي للهواء

استخدام البخار أو غلي ماء ساخن واستنشاق البخار يخفف الاحتقان ويقلل الكحة.



6. مشروبات دافئة

شاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع يهدئ الحلق ويقلل الكحة.

شرب الماء الدافئ بكثرة يحافظ على رطوبة الحلق.



7. ملح البحر أو محلول ملحي للأنف

يساعد على تنظيف الأنف وتقليل الاحتقان، ما يقلل الكحة الناتجة عن نزلات البرد.



تجنب التدخين أو الروائح القوية، واحرص على تدفئة الجسم جيدًا، لأن الهواء البارد يزيد تهيج الحلق والكحة.