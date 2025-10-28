رئيسة وزراء اليابان تعلن نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية سانايه تاكايتشي التي تعد حليفة لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، نيّتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، مشيرة إلى أن “العالم بدأ يتمتّع بقدر أكبر من السلام في فترة زمنية قصيرة كهذه”، بحسب “روسيا اليوم”.

وتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية رمزية من رئيسة الوزراء اليابانية تمثّلت في حقيبة وعصا الغولف اللتين استخدمهما رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

وقدّمت تاكايتشي الهدية لترامب خلال لقائهما في طوكيو صباح الثلاثاء، ويعتبر الراحل آبي الصديق المقرّب ورفيق الغولف الدائم لترامب، وحملت حقيبة الغولف توقيع اللاعب الياباني الشهير هيديكي ماتسوياما.

كما ظهر بين الهدايا المقدمة لترامب قبعة مخصصة لملاعب الغولف مكتوب عليها: "اليابان عادت".

وجرى اللقاء بين الجانبين لمناقشة قضايا اقتصادية وأمنية، حيث أشاد ترامب بتاكايتشي، أول امرأة تتولى منصب رئيسة وزراء اليابان، ورحّب بالتزامها بتسريع التعاون العسكري، وإبرام اتفاقات تجارية، وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالمعادن الحيوية.