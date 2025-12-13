صيانة وتطوير خط مياه 6 بوصة بقرية أبو غانم بكفر الشيخ| صور

في استجابة عاجلة، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ أعمال صيانة وتطوير خط مياه بقطر 6 بوصة بعزبة أبو غانم التابعة للوحدة المحلية لقرية برية لاصيفر بمركز سيدي سالم.

يأتي هذا في إطار التوجيهات لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على متابعة البلاغات الواردة من المواطنين على مدار الساعة والتعامل معها فورًا، خاصة في القطاعات الحيوية مثل مياه الشرب وخدمات البنية الأساسية، مشددًا على استمرار الجهود لرفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمة بمناطق المحافظة.