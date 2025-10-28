تركيا تشتري 20 طائرة "يوروفايتر تايفون" من بريطانيا

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الإثنين عقدا لشراء 20 طائرة "يوروفايتر تايفون"، خلال استقباله رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر في أنقرة، بحسب سكاي نيوز عربيه.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن هذا "أكبر عقد لـ(شراء) طائرات مقاتلة" منذ أعوام، موضحة أن "عمليات التسليم الأولى ستتم في سنة 2030".

وأثناء وقوفه إلى جانب ستارمر، رحّب أردوغان بهذا الاتفاق، معتبرا أنه يمثل "رمزا جديدا" للعلاقات الاستراتيجية بين أنقرة ولندن.

وخلال حفل التوقيع، برّر رئيس الحكومة البريطانية هذه الصفقة التي قدّرت لندن قيمتها بثمانية مليارات جنيه إسترليني (9.2 مليارات يورو)، بأن تركيا تدافع عن "الضفة الجنوبية الشرقية لحلف شمال الأطلسي".

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جون هايلي الذي زار أنقرة مع رئيس الحكومة لإبرام الاتفاق، إن الصفقة "تتجاوز مجرد شراء طائرات. إنها تشكل العنصر الرئيسي في الشراكة الصناعية والدفاعية المتنامية بين الدولتين".