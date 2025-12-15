مدرب جنوب إفريقيا يعتذر لمدافعه بعد تصريحات العنصرية

اعتذر البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن تصريحاته العنصرية بشأن مبكيزيلي مبوكازي، مدافع فريق أورلاندو بيراتس.

وقال هوجو بروس، في تصريحات صحفية: “قبل أي أسئلة، أود أن أوضح ما قيل سابقاً، ولا أرغب في مناقشته مرة أخرى. ما حدث في الأيام الأخيرة كان مؤلماً جداً بالنسبة لي، وتأثرت به عائلتي أيضاً”.

وتابع: “لعبت ودربت وعملت مع لاعبين من ذوي البشرة الملوّنة في الجزائر والكاميرون، وعلى مدار أربع سنوات في جنوب أفريقيا، يمكن لأي منهم أن يشهد على نوع الشخص الذي أنا عليه. قد يصفني البعض بالمدرب الجيد أو السيئ أو العنيد، لكن لا أحد يمكن أن يصفني بالعنصري”.

واختتم: “عندما انضم إلى أورلاندو بايرتس قبل ستة أشهر، لاحظنا موهبته فوراً، تم استدعاؤه للمنتخب وأصبح لاعباً أساسياً، وتغيرت حياته بشكل مفاجئ، في هذا العمر، ومع هذا القدر من الشهرة، يحتاج اللاعب الشاب إلى توجيه حقيقي يحميه من اتخاذ قرارات خاطئة”.