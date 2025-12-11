تشكيل جنوب إفريقيا لبطولة كأس الأمم 2025

أعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قائمة البافانا بافانا النهائية المشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.
حراس المرمى
* رونوين وليامز (نادي ماميلودي صان داونز)
* ريكاردو غوس (نادي سيويليلي)
* سيبو تشايني (نادي أورلاندو بايرتس)
خط الدفاع
* خوليسو موداو (نادي ماميلودي صان داونز)
* ثابانغ ماتولودي (نادي بولكوان سيتي)
* تايلون سميث (نادي كوينز بارك رينجرز)
* نكوسيناتهي سيبيسي
* أوبري مودييبا (نادي ماميلودي صان داونز)
* خولوماني نداماني (نادي تي إس غلاكسي)
* سيا بونغا نغيزانا (نادي إف سي إس بي)
* ساموكيلو كابيني (نادي مولده)
* مبكيزيلي مبوكازي (نادي أورلاندو بيراتس)
خط وسط الميدان
* تيبوهو موكوينا (نادي ماميلودي صان داونز)
* باتوسي أوباس (نادي ماميلودي صان داونز)
* ثالينتي مباثا (نادي أورلاندو بايرتس)
* سيبهيبيلو سيتول (نادي تونديلا)
الهجوم
* أوسوين أبوليس (نادي أورلاندو بايرتس)
* موهاو نكوتا (نادي الاتفاق)
* تشيبانغ موريمي (نادي أورلاندو بايرتس)
* إفيدانس ماكغوبا (نادي أورلاندو بايرتس)
* لايل فوستر (نادي بيرنلي)
* سيبو مبولي (نادي أورلاندو بايرتس)
* إيلياس موكوانا (نادي الحزم)
* شاندر كامبل (نادي كلوب بروج)
* ريليبوهيلي موفوكيغ (نادي أورلاندو بايرتس)