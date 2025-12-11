قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
منتشر في الأسواق .. نوع خضار يحمى من البواسير وأمراض القلب
فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تشكيل جنوب إفريقيا لبطولة كأس الأمم 2025

منتخب جنوب إفريقيا
منتخب جنوب إفريقيا
حمزة شعيب

أعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قائمة البافانا بافانا النهائية المشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

حراس المرمى

* رونوين وليامز (نادي ماميلودي صان داونز)

* ريكاردو غوس (نادي سيويليلي)

* سيبو تشايني (نادي أورلاندو بايرتس)

خط الدفاع

* خوليسو موداو (نادي ماميلودي صان داونز)

* ثابانغ ماتولودي (نادي بولكوان سيتي)

* تايلون سميث (نادي كوينز بارك رينجرز)

* نكوسيناتهي سيبيسي

* أوبري مودييبا (نادي ماميلودي صان داونز)

* خولوماني نداماني (نادي تي إس غلاكسي)

* سيا بونغا نغيزانا (نادي إف سي إس بي)

* ساموكيلو كابيني (نادي مولده)

* مبكيزيلي مبوكازي (نادي أورلاندو بيراتس)

خط وسط الميدان

* تيبوهو موكوينا (نادي ماميلودي صان داونز)

* باتوسي أوباس (نادي ماميلودي صان داونز)

* ثالينتي مباثا (نادي أورلاندو بايرتس)

* سيبهيبيلو سيتول (نادي تونديلا)

الهجوم

* أوسوين أبوليس (نادي أورلاندو بايرتس)

* موهاو نكوتا (نادي الاتفاق)

* تشيبانغ موريمي (نادي أورلاندو بايرتس)

* إفيدانس ماكغوبا (نادي أورلاندو بايرتس)

* لايل فوستر (نادي بيرنلي)

* سيبو مبولي (نادي أورلاندو بايرتس)

* إيلياس موكوانا (نادي الحزم)

* شاندر كامبل (نادي كلوب بروج)

* ريليبوهيلي موفوكيغ (نادي أورلاندو بايرتس)

جنوب إفريقيا كأس أمم إفريقيا هوجو بروس

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

جهاز

هل أصبح الانتقال من دفتر المدرسة إلى الشاشة الذكية خطوة طبيعية نحو جيل أكثر إنتاجية؟

قابلة للطى

كيف أعادت الهواتف القابلة للطي تشكيل علاقة المستخدم مع الشاشة؟

روتر

إطلاق راوتر جديد بتصميم فني مستوحى من الحمم البركانية

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد