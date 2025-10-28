تايمز: ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة قادرة على الوصول إلى موسكو

أوضحت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة بقيمة 377 مليار يورو من بينها 400 صاروخ كروز من طراز توماهوك القادرة على الوصول إلى موسكو.

ولفتت إلى أن ميزانية الدفاع الألمانية تشهد ارتفاعًا غير مسبوق ومن المتوقع أن تصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ذلك وفقا لخبر أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر..كشفت صحيفة بيلد الألمانية، استنادًا إلى نتائج استطلاع جديد أجراه معهد INSA لعلم الاجتماع، عن وصول مستوى استياء الألمان من أداء الحكومة الفيدرالية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس إلى رقم قياسي جديد.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 66% من المشاركين أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة، بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية مقارنة باستطلاع مماثل نشر في 10 أكتوبر. في المقابل، أبدى 25% فقط رضاهم عن أداء الحكومة، بينما ظل 9% مترددين.