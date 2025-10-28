قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
تايمز: ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة قادرة على الوصول إلى موسكو

إسراء صبري

أوضحت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة بقيمة 377 مليار يورو من بينها 400 صاروخ كروز من طراز توماهوك القادرة على الوصول إلى موسكو.

ولفتت إلى أن ميزانية الدفاع الألمانية تشهد ارتفاعًا غير مسبوق ومن المتوقع أن تصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ذلك وفقا لخبر أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر..كشفت صحيفة بيلد الألمانية، استنادًا إلى نتائج استطلاع جديد أجراه معهد INSA لعلم الاجتماع، عن وصول مستوى استياء الألمان من أداء الحكومة الفيدرالية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس إلى رقم قياسي جديد.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 66% من المشاركين أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة، بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية مقارنة باستطلاع مماثل نشر في 10 أكتوبر. في المقابل، أبدى 25% فقط رضاهم عن أداء الحكومة، بينما ظل 9% مترددين.

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

