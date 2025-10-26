قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ألمانيا.. تراجع غير مسبوق في شعبية حكومة ميرتس وسط استياء واسع

كشفت صحيفة بيلد الألمانية، استنادًا إلى نتائج استطلاع جديد أجراه معهد INSA لعلم الاجتماع، عن وصول مستوى استياء الألمان من أداء الحكومة الفيدرالية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس إلى رقم قياسي جديد.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 66% من المشاركين أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة، بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية مقارنة باستطلاع مماثل نشر في 10 أكتوبر. في المقابل، أبدى 25% فقط رضاهم عن أداء الحكومة، بينما ظل 9% مترددين.

كما أظهر الاستطلاع تراجعًا في شعبية ميرتس نفسه، إذ قال 62% من المستطلَعين إنهم غير راضين عن أدائه، مقابل 26% فقط عبّروا عن رضاهم، فيما لم يتمكن 12% من تحديد موقفهم.

وأشارت النتائج إلى أن نحو نصف الألمان (49%) يتوقعون انهيار الائتلاف الحاكم قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية في عام 2029، بينما يرى 32% أن الحكومة ستستمر، وامتنع 19% عن الإجابة.

وفي تعليق له على النتائج، قال مدير معهد INSA هيرمان بينكرت إن الغالبية العظمى من الألمان غير راضين عن الائتلاف الأسود-الأحمر (تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي).

وأشار بينكرت إلى أن تصريح ميرتس الأخير حول أن قضايا الهجرة تمثل "وجه المدن الألمانية" لم يلقَ ترحيبًا شعبيًا، بل اعتبره كثيرون "عنصريًا وتمييزيًا"، مؤكدًا أن "الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي باتا يبتعدان تدريجيًا عن نبض الشارع، حتى عن مؤيديهم التقليديين".

