رئيسا ألمانيا والنمسا يعربان عن رغبتهما في إحلال السلام بغزة وتكثيف المساعدات للمدنيين

أعرب الرئيسان الألماني فرانك فالتر شتاينماير والنمساوي ألكسندر فان دير بيلين،عن رغبتهما في إحلال السلام في غزة ودعمها لاتفاق السلام لوقف الحرب في القطاع، وأهمية تكثيف المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأكد شتاينماير - خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره النمساوي في إطار زيارته لفيينا - عمق العلاقات مع النمسا، مشيرا إلى أن اقتصاد البلدين مرتبط بشكل وثيق خاصة في مجالات السياحة والصناعة والاستثمار.



وأعرب عن سعادته بافتتاح مبنى جديد للسفارة الألمانية في فيينا وبتطور العلاقات بين البلدين نحو مستوى أعمق، لافتا إلى أهمية توثيق العلاقات ودعم جهود الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والمناخ.



وأعرب الرئيس الألماني عن رغبته في إحلال السلام في غزة وتكثيف المساعدات الإنسانية للمدنيين، مشيرا إلى أن قضية الأمن في أوروبا يجب أن تحتل الأولوية بالنسبة للحكومات الأوروبية في السنوات المقبلة لافتا الى ان الحكومة والبرلمان يعملان جيدا في مجال تقوية السياسات الأمنية.



من جانبه أشار الرئيس النمساوي إلى دعمه لاتفاق السلام في غزة، متمنيا انتهاء الحرب نهائيا، مؤكدا التزام النمسا بتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الاعمار لسكان غزة.



وقال الرئيس النمساوي إن أوروبا قارة حرة وتقرر ما هو المناسب لها سياسيا وأمنيا بعيدا عن السياسات الأمريكية والروسية .