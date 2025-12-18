بعد وفاة رضيع عمره شهر.. صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا البرد في قطاع غزة إلى 13

أعلنت وزارة الصحة بغزة، وفاة الرضيع سعيد أسعد عابدين البالغ عمره شهرا واحدا نتيجة انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها ان عدد الوفيات التي وصلت إلى المستشفيات نتيجة البرد الشديد في قطاع غزة ارتفعت إلى 13.

ومن جانبه؛ أكد مدير مجمع الشفاء الطبي أطفال غزة يجتمع عليهم القتل بالدبابات والبرد والمرض ، مشيرا إلى أنه بدون دخول الكرفانات ووسائل التدفئة سيكون هناك ضحايا كثر من الأطفال.

وذكر مدير مجمع الشفاء الطبي في تصريحات له : القطاع بحاجة لدخول كرفانات ووسائل تدفئة آمنة لمواجهة البرد، لافتا إلى أن 55% من الأدوية غير متوفرة في قطاع غزة.

