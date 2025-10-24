ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب

أعلنت مؤسسة "هند رجب"، أنها تقدمت بدعوى جنائية أمام المدعي العام الاتحادي الألماني ضد المواطن الألماني الإسرائيلي ش.ت، الذي خدم في اللواء 551 التابع للجيش الإسرائيلي خلال العمليات القتالية في قطاع غزة.

وأوضحت المؤسسة أن الدعوى، التي قُدمت في مايو الماضي، تتهم الجندي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، استناداً إلى المواد القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي الألماني (VStGB)، بعد أن وثّق ش.ت. نفسه أثناء تواجده في الميدان.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلب إسرائيل الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزرائها الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت فيما يتصل بحرب الإبادة على غزة.

وفي حكم تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وجدت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار القادة من حركة حماس الفلسطينية، لكنها أسقطت تلك المذكرات بعد وفاتهم.

وأثارت مذكرات الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وجالانت غضبا في إسرائيل وأيضا في الولايات المتحدة، التي فرضت منذ ذلك الحين عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف نتنياهو القرار بأنه "قرار معاد للسامية"، كما وصفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأنه "يثير الغضب".