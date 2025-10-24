قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب

جنود اسرائيليين
جنود اسرائيليين
فرناس حفظي

أعلنت مؤسسة "هند رجب"، أنها تقدمت بدعوى جنائية أمام المدعي العام الاتحادي الألماني ضد المواطن الألماني الإسرائيلي ش.ت، الذي خدم في اللواء 551 التابع  للجيش  الإسرائيلي خلال العمليات القتالية في قطاع غزة. 

وأوضحت المؤسسة أن الدعوى، التي قُدمت في مايو الماضي، تتهم الجندي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، استناداً إلى المواد القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي الألماني (VStGB)، بعد أن وثّق ش.ت. نفسه أثناء تواجده في الميدان.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلب إسرائيل الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزرائها الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت فيما يتصل بحرب الإبادة على غزة.

وفي حكم تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وجدت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار القادة من حركة حماس الفلسطينية، لكنها أسقطت تلك المذكرات بعد وفاتهم.

وأثارت مذكرات الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وجالانت غضبا في إسرائيل وأيضا في الولايات المتحدة، التي فرضت منذ ذلك الحين عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف نتنياهو القرار بأنه "قرار معاد للسامية"، كما وصفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأنه "يثير الغضب".

مؤسسة هند رجب إسرائيل دعوى جنائية المدعي العام الاتحادي الألماني قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

ترشيحاتنا

Redmi K90

كابوس الهواتف الرائدة.. شاومي تطلق Redmi K90 بإمكانات جبارة وسعر لا يصدق

تويوتا لاندكروزر FJ

تويوتا تكشف النقاب عن الأيقونة لاندكروزر FJ الجديدة.. صور

باوربنك

Anker تطلق نسختين جديدتين من أجهزة بنك الطاقة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد