بعثة فرنسية تبدأ أعمال المسح الأثري والترميمات في منطقة الدير الأثرية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، بدء أعمال المسح الأثري وأعمال الحفائر والترميم التي تنفذها البعثة الفرنسية بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار المصرية بالوادي الجديد في منطقة الدير الأثرية شمال مدينة الخارجة، والتي تستمر أعمالها حتى نهاية شهر ديسمبر القادم.



شُيّد على بقايا حصن روماني

وقالت المحافظة في بيان لها ان منطقة الدير الأثرية عبارة عن دير مسيحي يقع على بعد 7 كيلومترات من مدينة الخارجة في اتجاه الشمال، وتحديدًا نهاية منحدر جبل الطير شمالي مقابر البجوات الأثرية بحوالي 1 كيلومتر، ومبني على مساحة 600 متر تقريبًا، يحمل اسمًا إسلاميًا، ويرجع عمره إلى القرن السادس الميلادي.

وشُيّد على بقايا حصن روماني يرجع للعام الأول الميلادي، حيث كان نقطة دفاع على درب الأربعين، وفي الفترة القطبية شُيّدَ الدير الموجود في القرن السادس الميلادي بالطوب اللبن على ربوة عالية ويتكوّن الدير من 3 طوابق، الأوّل والثاني منه يضم "قلايات" – "القلاية" هي غرفة معيشة الرهبان، وأما الطابق الثالث فيضم كنيسة مشيدة على طراز "البازليكا" وهو طراز معماري قبطي في بناء الكنائس، ولم يتبقَ من كنائس الدير إلا الكنيسة الموجودة في الاتجاه الشرقي من الدير.