والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

قال والد ضحايا جريمة الهرم، خلال حديثه عن الفاجعة التي ألمّت بعائلته، إن تقرير الطب الشرعي المبدئي كشف الحقيقة بشأن ابنته جنى، مؤكدًا أنها لم تتعرض لأي اعتداء جنسـ.ـي ولا تزال عذراء، مشيرًا إلى أن كل ما يُتداول على مواقع التواصل عن اغتـ.ـصابها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف الأب خلال جنازة زوجته وأطفاله الثلاثة، التي شيّعها المئات من أهالي منشية البكاري إلى مقابر طريق الفيوم: «الكلام اللي بيتقال بيحزنّي جدًا… بنتي لم تتعرض لأي شيء، والناس بتصدق كلام القاتل اللي قتل مراتي وعيالي بدم بارد! أتمنى أن تكشف التحقيقات كل الحقائق ليُرد الاعتبار لزوجتي وأطفالي».

وأوضح الأب أن الحضور في الجنازة من مختلف الأعمار، بعضهم لم يعرف الأسرة شخصيًا، جاء بدافع التعاطف مع ما حدث، مؤكدًا أن دفن الأطفال الثلاثة إلى جوار والدتهم كان مشهدًا مؤلمًا ومؤثرًا على الجميع، داعيًا الله أن يرحمهم ويغفر لهم.

واختتم الأب قائلاً: «أجهزة الأمن والنيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف كافة الملابسات، ونحن بانتظار التقرير النهائي للطب الشرعي ليضع النقاط على الحروف ويكشف الصورة الكاملة للجريمة».