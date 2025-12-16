آية النادي تعبر عن سعادتها بالانضمام إلى فريق طائرة الأهلي

أعربت آية النادي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالانضمام إلى النادي الأهلي ، وتحقيق حلم الطفولة بالنسبة لها من خلال تمثيل الفريق في البطولات.

وأكدت لاعبة الأهلي، جاهزيتها للمشاركة مع الفريق في المباريات ، وبذل أقصى جهد ممكن للتتويج بالبطولات مع الأهلي وإسعاد الجماهير.

وأوضحت آية أن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، كان على تواصل دائم معها لإنهاء إجراءات انضمامها إلى الأهلي.

وأشارت إلى أن توقيعها للأهلي تأجل مرتين بسبب دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أنها لم تفكر كثيرًا بمجرد الانتهاء من الدراسة وقررت الموافقة على عرض الأهلي.