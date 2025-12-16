قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد غرق الخيام.. حماس توجه طلبا عاجلا للدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ
صندوق الإسكان الاجتماعي: نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر
الشباب يتصدرون المشهد في إعادة انتخابات «النواب» بأثينا
وزير قطاع الأعمال: انتهاء مشروع الغزل والنسيج منتصف العام المقبل
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاماً
انقلاب مفاجئ في الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم ودرجات الحرارة
وزير التعليم يجلس على مقاعد التلاميذ خلال جولته بمدارس إدفو بأسوان
القبض على سائق أتوبيس مدرسة بالمنيا عرض حياة الأطفال للخطر
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
محافظات

مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية يناقش استعدادات الامتحانات | صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ.

 وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية ومناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2025/2026، في إطار حرص الجامعة على تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب.

واستهل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أعمال المجلس بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الأمناء، مقدمًا لهم التهنئة بحلول شهر رجب المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، ومثمنًا الجهود المبذولة من المجلس في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها التعليمية والتنموية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها انتظام الدراسة بكليات الجامعة المختلفة، واستعدادات الجامعة لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2025/2026، وآليات ضمان الانضباط داخل لجان الامتحانات، والتأكيد على تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، خلال الاجتماع، أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل باللوائح والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية الخاصة بالامتحانات، من حيث جاهزية القاعات، وتوافر أعضاء هيئة التدريس والمراقبين، وتقديم الدعم الإداري والخدمي اللازم، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم تأثرها بأي معوقات.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة سير العملية التعليمية بشكل مستمر، والعمل على تهيئة مناخ تعليمي داعم ومحفز، يحقق التوازن بين الجوانب الأكاديمية والبعد الإنساني للطلاب.

كما أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن الجامعة تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تقديم تعليم جامعي متميز يواكب متطلبات سوق العمل، ويعتمد على الجودة والابتكار، مؤكدًا أن مجلس الأمناء يعمل بروح الفريق الواحد لدعم خطط التطوير وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الأمناء على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لسير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يسهم في الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ الأهلية كفر الشيخ الاهلية

