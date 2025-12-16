مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية يناقش استعدادات الامتحانات | صور

عقد مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ.

وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية ومناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2025/2026، في إطار حرص الجامعة على تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب.

واستهل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أعمال المجلس بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الأمناء، مقدمًا لهم التهنئة بحلول شهر رجب المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، ومثمنًا الجهود المبذولة من المجلس في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها التعليمية والتنموية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها انتظام الدراسة بكليات الجامعة المختلفة، واستعدادات الجامعة لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2025/2026، وآليات ضمان الانضباط داخل لجان الامتحانات، والتأكيد على تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، خلال الاجتماع، أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل باللوائح والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية الخاصة بالامتحانات، من حيث جاهزية القاعات، وتوافر أعضاء هيئة التدريس والمراقبين، وتقديم الدعم الإداري والخدمي اللازم، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم تأثرها بأي معوقات.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة سير العملية التعليمية بشكل مستمر، والعمل على تهيئة مناخ تعليمي داعم ومحفز، يحقق التوازن بين الجوانب الأكاديمية والبعد الإنساني للطلاب.

كما أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن الجامعة تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تقديم تعليم جامعي متميز يواكب متطلبات سوق العمل، ويعتمد على الجودة والابتكار، مؤكدًا أن مجلس الأمناء يعمل بروح الفريق الواحد لدعم خطط التطوير وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الأمناء على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لسير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يسهم في الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب.