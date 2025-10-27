حبس قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر بالأوتوستراد

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس قائد سيارة لقيامه بالسير برعونة بطريق الأوتوستراد معرضاً حياته والمواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بطريق الأوتوستراد معرضاً حياته والمواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.
أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.
تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.