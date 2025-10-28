سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

نستعرض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في محلات الصاغة بمصر، وذلك دون احتساب المصنعية. وفيما يلي متوسط الأسعار المعلنة للبيع والشراء بمختلف الأعيرة:

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 6150 جنيهًا للبيع و6115 جنيهًا للشراء. أما عيار 22 فسجل 5635 جنيهًا للبيع و5605 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، 5380 جنيهًا للبيع و5350 جنيهًا للشراء. بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4610 جنيهات للبيع و4585 جنيهًا للشراء.

أما عيار 14 فسجل 3585 جنيهًا للبيع و3565 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 حوالي 3075 جنيهًا للبيع و3055 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة في السوق المحلي 191240 جنيهًا للبيع و190175 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 43040 جنيهًا للبيع و42800 جنيهًا للشراء. أما الأونصة بالدولار فسجلت 3999.52 دولار.