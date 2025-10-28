سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في محلات الصاغة بمصر، وذلك دون احتساب المصنعية. وفيما يلي متوسط الأسعار المعلنة للبيع والشراء بمختلف الأعيرة:

أسعار الذهب اليوم 28 أكتوبر 2025

عيار 24: بيع 6150 جنيه، شراء 6115 جنيه

عيار 22: بيع 5635 جنيه، شراء 5605 جنيه

عيار 21: بيع 5380 جنيه، شراء 5350 جنيه

عيار 18: بيع 4610 جنيه، شراء 4585 جنيه

عيار 14: بيع 3585 جنيه، شراء 3565 جنيه

عيار 12: بيع 3075 جنيه، شراء 3055 جنيه

الأونصة: بيع 191240 جنيه، شراء 190175 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 43040 جنيه، شراء 42800 جنيه

الأونصة بالدولار: 3999.52 دولار

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 6150 جنيهًا للبيع و6115 جنيهًا للشراء. أما عيار 22 فسجل 5635 جنيهًا للبيع و5605 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، 5380 جنيهًا للبيع و5350 جنيهًا للشراء. بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4610 جنيهات للبيع و4585 جنيهًا للشراء.

أما عيار 14 فسجل 3585 جنيهًا للبيع و3565 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 حوالي 3075 جنيهًا للبيع و3055 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة في السوق المحلي 191240 جنيهًا للبيع و190175 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 43040 جنيهًا للبيع و42800 جنيهًا للشراء. أما الأونصة بالدولار فسجلت 3999.52 دولار.

