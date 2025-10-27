يوسف الحسيني: انخفاض أسعار الذهب مؤقت وهذا هو السبب.. فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ملف الذهب شديد الحساسية، منوها أن الانخفاض في الذهب هو انخفاض عالمي وله أسبابه المتعلقة بأن البنوك المركزية والشركات العملاقة في العالم لديها اتجاه واضح بشراء المعدن النفيس وهو الذهب.

وأضاف يوسف الحسيني، في برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، أن هذا الأمر خطير للغاية لأن الذهب سوف يواصل الارتفاع مرة أخرى، منوها أن الانخفاض مؤقت يسمى بجني الأرباح، ومعناه أشخاض اشترت الذهب بسعر منحفض وباعوه مع ارتفاع الأسعار لتحقيق الأرباح، فيتحول الأمر إلى كثرة المعروض فتزيد الأسعار مرة أخرى، وفقا لتصريحات الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي.

وذكر أن البنوك المركزية والشركات العملاقة حول تشتري كميات كبيرة من الذهب، معنى ذلك انها قلقة من احتياطاتها الدولارية فتؤمن نفسها بشراء الذهب.

