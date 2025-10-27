أسعار الذهب الآن في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من الاهتمام المتزايد من المواطنين خلال الأيام الأخيرة، في ظل استمرار المعدن الأصفر في الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن.

سواء بالنسبة للمقبلين على الزواج أو للمستثمرين الراغبين في حماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق.

سعر الذهب في مصر



ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميا، وتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن يحافظ على القيمة الشرائية للأموال.



متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6205 جنيه 6170 جنيه

عيار 22 5690 جنيه 5655 جنيه

عيار 21 5430 جنيه 5400 جنيه

عيار 18 4655 جنيه 4630 جنيه

عيار 14 3620 جنيه 3600 جنيه

عيار 12 3105 جنيه 3085 جنيه

الاونصة 193020 جنيه 191955 جنيه

الجنيه الذهب 43440 جنيه 43200 جنيه

الأونصة بالدولار 4038.94 دولار

ذهب



سعر الذهب الاحد 26 اكتوبر 2025

عيار 24: سجل نحو 6345 جنيها للبيع و6310 جنيها للشراء

عيار 22: بلغ نحو 5815 جنيها للبيع و5785 جنيها للشراء

عيار 21: سجل حوالي 5550 جنيها للبيع و5520 جنيها للشراء

عيار 18: بلغ نحو 4755 جنيها للبيع و4730 جنيها للشراء

عيار 14: سجل حوالي 3700 جنيها للبيع و3680 جنيها للشراء

عيار 12: بلغ نحو 3170 جنيها للبيع و3155 جنيها للشراء

الأونصة: سجلت نحو 197285 جنيها للبيع و196220 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: بلغ سعره 44400 جنيها للبيع و44160 جنيها للشراء

الأونصة بالدولار: سجلت نحو 4112.31 دولار

السبت 25 أكتوبر 2025

عيار 24: 6335 جنيها للبيع – 6305 جنيهات للشراء

عيار 22: 5810 جنيهات للبيع – 5780 جنيها للشراء

عيار 21: 5545 جنيها للبيع – 5515 جنيها للشراء

عيار 18: 4755 جنيها للبيع – 4725 جنيها للشراء

عيار 14: 3695 جنيها للبيع – 3675 جنيها للشراء

عيار 12: 3170 جنيها للبيع – 3150 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 197105 جنيهات للبيع – 196040 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 44360 جنيها للبيع – 44120 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4113.38 دولارا

الجمعة 24 أكتوبر 2025

عيار 24: 6365 جنيها للبيع – 6310 جنيهات للشراء

عيار 22: 5835 جنيها للبيع – 5785 جنيها للشراء

عيار 21: 5570 جنيها للبيع – 5520 جنيها للشراء

عيار 18: 4775 جنيها للبيع – 4730 جنيها للشراء

عيار 14: 3715 جنيها للبيع – 3680 جنيها للشراء

عيار 12: 3185 جنيها للبيع – 3155 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 197995 جنيها للبيع – 196220 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 44560 جنيها للبيع – 44160 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4125.58 دولارا



الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

عيار 24: 6491 جنيها للبيع – 6457 جنيها للشراء

عيار 22: 5950 جنيها للبيع – 5919 جنيها للشراء

عيار 21: 5680 جنيها للبيع – 5650 جنيها للشراء

عيار 18: 4869 جنيها للبيع – 4843 جنيها للشراء

عيار 14: 3787 جنيها للبيع – 3767 جنيها للشراء

عيار 12: 3246 جنيها للبيع – 3229 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 201906 جنيها للبيع – 200840 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45440 جنيها للبيع – 45200 جنيه للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4174.22 دولارا

الاثنين 20 أكتوبر 2025

عيار 24: 6560 جنيها للبيع – 6537 جنيها للشراء

عيار 22: 6013 جنيها للبيع – 5992 جنيها للشراء

عيار 21: 5740 جنيها للبيع – 5720 جنيها للشراء

عيار 18: 4920 جنيها للبيع – 4903 جنيهات للشراء

عيار 14: 3827 جنيها للبيع – 3813 جنيها للشراء

عيار 12: 3280 جنيها للبيع – 3269 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 204039 جنيها للبيع – 203328 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45920 جنيها للبيع – 45760 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4257.11 دولارا

الذهب

الأحد 19 أكتوبر 2025

عيار 24: 6571 جنيها للبيع – 6526 جنيها للشراء

عيار 22: 6024 جنيها للبيع – 5982 جنيها للشراء

عيار 21: 5750 جنيها للبيع – 5710 جنيهات للشراء

عيار 18: 4929 جنيها للبيع – 4894 جنيها للشراء

عيار 14: 3833 جنيها للبيع – 3807 جنيهات للشراء

عيار 12: 3286 جنيها للبيع – 3263 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 204394 جنيها للبيع – 202973 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 46000 جنيه للبيع – 45680 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4249.97 دولارا

السبت 18 أكتوبر 2025

عيار 24: 6549 جنيها للبيع – 6514 جنيها للشراء

عيار 22: 6003 جنيهات للبيع – 5971 جنيها للشراء

عيار 21: 5730 جنيها للبيع – 5700 جنيه للشراء

عيار 18: 4911 جنيها للبيع – 4886 جنيها للشراء

عيار 14: 3820 جنيها للبيع – 3800 جنيه للشراء

عيار 12: 3274 جنيها للبيع – 3257 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 203683 جنيها للبيع – 202617 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45840 جنيها للبيع – 45600 جنيه للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4250.91 دولارا

الجمعة 17 أكتوبر 2025

عيار 24: 6600 جنيه للبيع – 6577 جنيها للشراء

عيار 22: 6050 جنيها للبيع – 6029 جنيها للشراء

عيار 21: 5775 جنيها للبيع – 5755 جنيها للشراء

عيار 18: 4950 جنيها للبيع – 4933 جنيها للشراء

عيار 14: 3850 جنيها للبيع – 3837 جنيها للشراء

عيار 12: 3300 جنيه للبيع – 3289 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 205283 جنيها للبيع – 204572 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 46200 جنيه للبيع – 46040 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4327.25 دولارا

ويعد الذهب من أكثر الأدوات المالية ارتباطا بالتغيرات الاقتصادية العالمية، إذ تتأثر أسعاره مباشرة بسعر الأونصة في البورصات الدولية التي تشكل المحدد الرئيسي لاتجاهات الأسعار محليا.

كما تلعب أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية الكبرى دورا محوريا في حركة المعدن النفيس، إلى جانب سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب.



وفي فترات خفض الفائدة يزداد الإقبال على شراء الذهب باعتباره أداة استثمارية طويلة الأجل تحقق عائدا مضمونا، بينما يتراجع الطلب عليه في حالات رفع الفائدة التي تشجع على الاستثمار في أدوات مالية ذات عائد ثابت.

راي خبراء أسواق المال

ويؤكد خبراء أسواق المال أن العلاقة بين الذهب والسياسات النقدية علاقة عكسية بطبيعتها، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس، في حين تؤدي السياسات النقدية المتشددة إلى تراجع الأسعار نتيجة تحويل الاستثمارات نحو أدوات مالية أخرى.

كما يشير الخبراء إلى أن الذهب غالبا ما يشهد ارتفاعات قوية في فترات الاضطرابات العالمية، إذ يعتبره المستثمرون الملاذ الأكثر أمانا لحماية أموالهم من الخسائر.

أما بالنسبة لتوقعات المرحلة المقبلة، فيرى المحللون أن الأسعار قد تشهد بعض التراجعات المؤقتة نتيجة تباطؤ وتيرة رفع الفائدة عالميا، إلا أن التوترات الجيوسياسية المستمرة ستظل عاملا رئيسيا يدعم استقرار الأسعار ويعزز من استمرار الطلب على الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار الآمن.

وعلى المستوى المحلي، تتباين حركة البيع والشراء يوميا تبعا لتقلبات الأسعار، حيث يفضل المواطنون الشراء في فترات الانخفاض بهدف الادخار طويل الأجل، بينما يستغل آخرون الارتفاعات السريعة لتحقيق مكاسب فورية.

عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق



ويظل عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصري نظرا لتوازنه بين السعر والجودة، بينما يفضل المستثمرون عيار 24 لارتفاع نقائه، ويزداد الإقبال على عيار 18 بين فئة الشباب لما يتميز به من تصميمات حديثة وسعر مناسب.

ويؤكد الخبراء في ختام تقاريرهم أن الذهب سيبقى الاستثمار الأكثر أمانا في فترات الأزمات، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال ومقاومته لتقلبات العملات والفوائد، مما يجعله الخيار المفضل للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.