عثرت على خاتم ذهب.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم التلميذة مارينا لأمانتها

كرَّم الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، التلميذة مارينا بطرس موسى، المقيدة بـ kg2 بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الرياض التعليمية.

جاء ذلك بحضور ولي أمر التلميذة ووالدتها وهالة النواصرة، مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور السعيد طنطاوي، مستشار التعليم بالمديرية ومحمد طه الزهيري، مدير إدارة الرياض التعليمية ومديرة المدرسة.

وقال وكيل الوزارة، إن التلميذة عثرت على خاتم ذهب يزن أكثر من عشرة جرامات لتسرع إلى والدها للبحث عن صاحبة الخاتم حيث عثرت عليه في طريقها خارج المدرسة .

وتابع ليبدأ ولي أمرها في نشر الخبر عبر مواقع التواصل بالرياض حتي عثر علي صاحبته والتي أصرت على مكافأة الطالبة حيث يزيد سعر الخاتم علي 50 ألف جنيه، إلا أسرة الطالبة أبت.

وعقب ذلك، قرر وكيل الوزارة تكريم التلميذة لأمانتها، شاكرًا أسرتها الكريمة على حُسن تربيتهم لها فهي نموذج راقٍ يحتذى به.